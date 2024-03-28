РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

259 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Мамонов
    да у нас половина судей (как минимум) коррумпированы , особенно те что выносят оправдательные приговоры по мигранской...В Ингушетии задер...
  • Дмитрий Шершов
    А песня "Я русский" Шамана не вызывает тревоги?Путин: Когда я сл...
  • Борис Ивашкович
    Смертная казнь была бы лучшим выходом.Применение смертн...

На Урале растут цены на молоко, сыр и масло

На Урале растут цены на молоко, сыр и масло

За последнюю неделю в Свердловской области начался заметный рост цен на некоторые молочные продукты. Как сообщает Свердловскстат, стерилизованное молоко стало дороже больше чем на 2% – в среднем литр сейчас стоит 97 рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх