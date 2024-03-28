На Урале растут цены на молоко, сыр и масло

За последнюю неделю в Свердловской области начался заметный рост цен на некоторые молочные продукты. Как сообщает Свердловскстат, стерилизованное молоко стало дороже больше чем на 2% – в среднем литр сейчас стоит 97 рублей.
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