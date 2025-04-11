NYP: глава испанского филиала Siemens погиб при крушении вертолета в Нью-Йорке

Global Look Press/Kyle Mazza/Keystone Press Agency Глава испанского филиала концерна Siemens Агустин Эскобар погиб в результате крушения вертолета в реку Гудзон в Нью-Йорке, сообщает газета The New York Post со ссылкой на источники.
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