"Сами себе бросили вызов". Турнир по шахматам грандиозного масштаба пройдет в Барнауле

Президент федерации шахмат региона Артем Поломошнов о "Кубке Алтая", который соберет сотни участников со всей страны Один из крупнейших детских турниров в России по шахматам пройдет в Барнауле с 30 апреля по 5 мая.
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