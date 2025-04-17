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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Сами себе бросили вызов". Турнир по шахматам грандиозного масштаба пройдет в Барнауле

"Сами себе бросили вызов". Турнир по шахматам грандиозного масштаба пройдет в Барнауле

Президент федерации шахмат региона Артем Поломошнов о "Кубке Алтая", который соберет сотни участников со всей страны Один из крупнейших детских турниров в России по шахматам пройдет в Барнауле с 30 апреля по 5 мая.

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