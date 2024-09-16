«О поездке на Олимпиаду я не пожалела»

Анжела Бладцева — российская батутистка, победительница Кубка мира – 2024, которая на прошедшей Олимпиаде в Париже заняла пятое место и разбила сердца болельщиков, искренне расплакавшись рядом с помостом после неудачной попытки.
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