Стало известно, как часто для повышения на работе требуется высшее образование

Исследовательский центр «Зарплата.ру» провел опрос и выяснил, что 75% работающих россиян сталкивались с ситуацией, когда работодатель давал повышение по заработной плате или должности в компании исключительно сотрудникам с оконченным высшим образованием.
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