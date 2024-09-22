Из города Глухова в Сумской области эвакуировали треть населения

Власти Сумской области эвакуировали из города Глухова почти треть от 30-тысячного населения.В администрации Сумской области сообщили, что из города Глухова (Сумская область) власти успешно эвакуировали почти треть всего населения, составляющего более 30 тысяч жителей.
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