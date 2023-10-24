Меладзе ответил на слухи о разводе брата с Брежневой

Меладзе ответил на слухи о разводе брата с БрежневойSlide image for gallery: 8478 | Константин Меладзе и Вера БрежневаПевец Валерий Меладзе ответил на слухи о том, что его брат композитор Константин Меладзе разводится с певицей Верой Брежневой из-за нежелания открыто поддерживать Украину.