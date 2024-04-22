В Ингушетии пресечена деятельность нелегального цеха по изготовлению холодного и метательного оружия

Сотрудники ОМВД России по Назрановскому району в рамках операции «Оружие» при проведении оперативно-розыскных мероприятий обнаружили в хозяйственной постройке, расположенной на территории домовладения в с.
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