Звезда «Дома-2» Юлия Салибекова в трудной ситуации: нечем кормить сыновей Юлия ЧинковаБлогер и экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Юлия Салибекова, известная ранее как Колисниченко, поделилась с подписчиками своим тяжелым состоянием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии