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FTimes

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Звезда «Дома-2» Юлия Салибекова в трудной ситуации: нечем кормить сыновей

Звезда «Дома-2» Юлия Салибекова в трудной ситуации: нечем кормить сыновей

Звезда «Дома-2» Юлия Салибекова в трудной ситуации: нечем кормить сыновей Юлия ЧинковаБлогер и экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Юлия Салибекова, известная ранее как Колисниченко, поделилась с подписчиками своим тяжелым состоянием.

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
Как нечем у этих сыновей должны быть отцы не от святого же духа они появились, так вот пусть и кормят. А бабам впредь урок реальная жизнь это отнюдь не &quot;Дом-2&quot;🤣😂.
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18 час.
александр муравьев
Аппетиты умерить пора. Вообще жалобам этих прошмондовок не верю.
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15 час.

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