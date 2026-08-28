"ВКонтакте" обновила браузерную версию после исчезновения из App Store

В июле сервисы VK исчезли из App Store, и "ВКонтакте" подала иск против Apple. Обновленная веб-версия мобильного приложения теперь доступна в браузере с улучшенной навигацией, новой лентой и инструментами.
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