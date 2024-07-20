Странная особенность китайского внедорожника: раздражающая и небезопасная

Great Wall Poer KingKong, 2.0D (150 л.с.), М6 Изготовитель – Great Wall Motor, Китай Год выпуска – 2023 В эксплуатации «За рулем» – с января 2024 года Пробег на момент отчета – 14 000 км При ясной погоде, когда солнце светит в водительское боковое стекло, его лучи попадают на серебристую эмблему «POER», которая находится на правой части передней панели Кинг-Конга.