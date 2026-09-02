«Беркут» на 40 км: новый рубеж или пока только сообщение СМИ? Орудие «Гиацинт-Б» на замаскированной позиции в зоне проведения СпецоперацииРоссийская артиллерия р.
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