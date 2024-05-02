Новый сорт алтайского подсолнечника начнут выращивать в РФ

Сорт под названием "Макс" внесли в реестр селекционных достижений России В России начнут выращивать новый сорт подсолнечника "Макс", выведенный алтайскими селекционерами из "СибАгроЦентра" и научно-производственного объединения "Алтай", сообщили в краевом Минсельхозе.
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