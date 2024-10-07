Гарбузов: экскурсии, конкурсы и квизы проведут ко Дню столичной промышленности

Проект «Открой#Моспром» проведет серию конкурсов и квизов в честь Дня московской промышленности. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
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