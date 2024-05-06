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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малком на 89-й забил «Аль-Ахли» победный гол, пробежав с мячом полполя

«Аль-Хилаль» одержал победу со счетом 2:1 в 28-м туре чемпионата Саудовской Аравии. На 89-й минуте бразильский полузащитник получил мяч в центральном круге, пробросил его мимо одного из соперников, убежал от остальных и точно пробил по воротам.

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