Малком на 89-й забил «Аль-Ахли» победный гол, пробежав с мячом полполя

«Аль-Хилаль» одержал победу со счетом 2:1 в 28-м туре чемпионата Саудовской Аравии. На 89-й минуте бразильский полузащитник получил мяч в центральном круге, пробросил его мимо одного из соперников, убежал от остальных и точно пробил по воротам.