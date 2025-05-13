Главы МИД Китая и Бразилии обсудили украинский конфликт и его урегулирование

Министр иностранных дел КНР Ван И в понедельник, 12 мая, провел в Пекине встречу с бразильским коллегой Мауро Виэйра, на которой они обсудили украинский кризис и подтвердили обоюдное намерение содействовать его урегулированию.
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