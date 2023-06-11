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В результате стрельбы в Стокгольме погиб 15-летний подросток

В результате стрельбы в Стокгольме погиб 15-летний подросток

В столице Швеции Стокгольме произошла стрельба, в результате которой погиб 15-летний подросток. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на правоохранительные органы Швеции.

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