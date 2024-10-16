Ракурс и интересный кадр: выставка оригинальных работ крымского фотохудожника в Евпатории

В Доме молодёжи в Евпатории открыта выставка крымского фотохудожника Михаила Гладчука. Особое обаяние экспозиции придаёт то, что её составили оригинальные работы, созданные автором в качестве фотокорреспондента «Крымской газеты».
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