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Когда урожай собран, не спешите убирать инструменты: как подготовить почву к холодам

Когда урожай собран, не спешите убирать инструменты: как подготовить почву к холодам

После уборки урожая почву рыхлят, вносят удобрения, при необходимости раскисляют. Однако некоторые удобрения помогают растениям встретить зиму и набрать цвет весной, а некоторые осенью вносить в почву нежелательно.

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