«Непонятно, что с этим делать»: Путин сумел запугать всех в Европе – французская специалистка по России

Европе нельзя реагировать «симметрично» на придуманную ею самой «атаку российских дронов». Тем не менее, не видно пока никаких других рецептов.
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