Несчастный случай и госпитализация под капельницу: Плющенко вылетел из Турции с распухшей ногой

Несмотря на сильный отек, спортсмен вылетел с сыном Александром на турнир в Батуми. Евгений Плющенко попал в больницу Кадр из видео из личного блога Евгения ПлющенкоПоездка в Анкару на этап юниорского Гран-при ISU завершилась не очень удачно как для 13-летнего сына Евгения Плющенко, так и для самого двукратного олимпийского чемпиона.
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