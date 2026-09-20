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Несчастный случай и госпитализация под капельницу: Плющенко вылетел из Турции с распухшей ногой

Несчастный случай и госпитализация под капельницу: Плющенко вылетел из Турции с распухшей ногой

Несмотря на сильный отек, спортсмен вылетел с сыном Александром на турнир в Батуми. Евгений Плющенко попал в больницу Кадр из видео из личного блога Евгения ПлющенкоПоездка в Анкару на этап юниорского Гран-при ISU завершилась не очень удачно как для 13-летнего сына Евгения Плющенко, так и для самого двукратного олимпийского чемпиона.

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