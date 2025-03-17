Актеры, которых заменили посреди съемок

Сравниваем лица персонажей и поясняем, за что с артистами так жестоко обошлись. фото: кадры из фильмовНикому не известный 27-летний артист Стюарт Тауншенд прошел кастинг на роль Арагорна и все необходимые приготовления, включая многомесячную физподготовку.
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