Име Удока: «Элитная защита и бескорыстная игра в атаке – формула успеха проста»

Главный тренер «Селтикс» Име Удока отдал должное своим игрокам и рассказал о принципах игры «кельтов» после матча с «Буллс» (117:94).

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