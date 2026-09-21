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Батраков: кто-то скажет, что чемпионат Турции не самый сильный, но там скорости выше, игроки другого класса

Батраков: кто-то скажет, что чемпионат Турции не самый сильный, но там скорости выше, игроки другого класса

Полузащитник сборной России и «Галатасарая» Алексей Батраков высказал мнение о чемпионате Турции. «Кто-то может сказать, что чемпионат Турции не самый сильный, но всё равно скорости выше, потому что игроки подобраны другого класса.

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