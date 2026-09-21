Батраков: кто-то скажет, что чемпионат Турции не самый сильный, но там скорости выше, игроки другого класса

Полузащитник сборной России и «Галатасарая» Алексей Батраков высказал мнение о чемпионате Турции. «Кто-то может сказать, что чемпионат Турции не самый сильный, но всё равно скорости выше, потому что игроки подобраны другого класса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ ФСБ: бывший зампр...
- Врач Говтва преду...
- ВД Продажи поливитам...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым