В Париже украли ноутбук с планом безопасности на Олимпиаде

У сотрудника мэрии Парижа украли ноутбук с данными о планах по обеспечению безопасности на Олимпийских играх, которые должны состояться в городе летом, передают BFMTV со ссылкой на источник в полиции и TF1.
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