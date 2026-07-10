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Онколог оценил вероятность участия Лерчек в судебных заседаниях

Онколог оценил вероятность участия Лерчек в судебных заседаниях

РИА Новости/Григорий Сысоев Кандидат медицинских наук, врач-онколог Евгений Черемушкин 10 июля прокомментировал вопрос о возможности участия блогера Лерчек (Валерия Чекалина) с диагностированным раком желудка IV степени в судебных заседаниях.

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