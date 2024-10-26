Ковровский вице-мэр на суде вновь попросился на СВО

Амангельды Куандыков просит отправить его на службу в зону спецоперации.25 октября в Ковровском горсуде начали разбирать уголовное дело бывшего заместителя главы администрации Коврова Амангельды Куандыкова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии