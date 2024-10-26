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Царьград

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Ковровский вице-мэр на суде вновь попросился на СВО

Ковровский вице-мэр на суде вновь попросился на СВО

Амангельды Куандыков просит отправить его на службу в зону спецоперации.25 октября в Ковровском горсуде начали разбирать уголовное дело бывшего заместителя главы администрации Коврова Амангельды Куандыкова.

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