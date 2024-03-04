The Economist: в захвате российских активов нет необходимости

Вопрос, который сейчас стоит перед западными политиками, – что делать с замороженными российскими активами? Эта проблема очень сложная, и самым простым решением ее мог бы стать отказ от самой идеи конфискации.
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