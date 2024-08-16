В финале августа в столицу придёт жара. При этом в ближайшие дни в Москву придут антициклоны. Между ними может проскочить ненастный атмосферный фронт, но мощных циклонов с затяжными дождями не предвидится.
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