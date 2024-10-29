Польский обозреватель: Россия атакует, «стальная крепость» Украины под угрозой В странах НАТО пытаются разобраться в ситуации, которая складывается в эти дни на Донбассе.
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Польский обозреватель: Россия атакует, «стальная крепость» Украины под угрозой В странах НАТО пытаются разобраться в ситуации, которая складывается в эти дни на Донбассе.
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