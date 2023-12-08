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Учительница биологии спасла многих! Закрыла собой детей от пальбы девочки в 5 гимназии🎖

Учительница биологии спасла многих! Закрыла собой детей от пальбы девочки в 5 гимназии🎖

Avia.pro - Новости Самоотверженность Учительницы Биологии В брянской гимназии, где произошла трагедия с пальбой, ученики описали героические действия своей учительницы биологии, Офели Эдвардовны Мкртчан.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Подчерк и методы радикальных исламистов. Надо проверить не попала ли девочка под влияние мигрантов.
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49 мин.
СЕ
Сергей ЕВ
Вновь трагедия
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6 мин.
Владимир Ботюк
Вероятно конфликт был, девочка не могла без повода взять в руки оружие.
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4 мин.

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