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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Ягудин: «Не верю, что Жубер был жесток со своими учениками. В мире идет тенденция, когда на ученика ни в коем случае нельзя давить»

Жубер – чемпион мира 2007 года по фигурному катанию из Франции. В 2023-м его отстранили от тренерской работы из-за неподобающего поведения в отношении учеников, но по итогам апелляции Федерация ледовых видов спорта страны решила не применять санкции.

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