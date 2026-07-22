Шламоотвал под Нижнекамском могут ликвидировать за счет федерального бюджета

Татарстан вошел в число претендентов на финансирование по федеральному проекту «Генеральная уборка». Республика может получить средства из федерального бюджета на ликвидацию шламонакопителя в Нижнекамском районе РТ, следует из сообщения пресс-службы Минэкологии региона.