Шламоотвал под Нижнекамском могут ликвидировать за счет федерального бюджета

Татарстан вошел в число претендентов на финансирование по федеральному проекту «Генеральная уборка». Республика может получить средства из федерального бюджета на ликвидацию шламонакопителя в Нижнекамском районе РТ, следует из сообщения пресс-службы Минэкологии региона.
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