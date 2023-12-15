Аргентина решила передать в помощь Украине два неисправных российских вертолета

NU: Аргентина передаст Украине 2 купленных у РФ неисправных вертолета Ми-171Е Действующие власти Аргентины решили передать Украине два неисправных транспортных вертолета Ми-171Е, купленных у России, в качестве помощи.
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