Инаугурационные изыски: ни борща, ни вареников, зато с «Долиной Русской реки»

Самым ярким событием 20 января 2025 года безусловно стала инаугурация Дональда Трампа. Яркий, эксцентричный политик вполне заслуженно стал хозяином Белого дома под ликование сторонников и зубовный скрежет неприятелей.
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