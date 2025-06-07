Рязанскую область ожидают грозы с градом и сильным ветром

Ветер при грозовых фронтах может усиливаться до 12-17 метров в секунду. Специалисты гидрометцентра рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности: избегать нахождения под деревьями, рекламными конструкциями и линиями электропередач, а также по возможности сократить время пребывания на улице во время непогоды.