Центр инноваций ЕС раскритиковал криптомиксеры и монеты конфиденциальности

Представители Центра инноваций ЕС по внутренней безопасности (EU Innovation Hub) опубликовали первый доклад по криптографическим технологиям, в котором заявили, что миксеры и монеты конфиденциальности представляют угрозу безопасности Евросоюза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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