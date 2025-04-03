Бежавшие из Курской области ВСУ не успели скрыть следы зверств — Полянский

Быстро отступая с занятой ими территории ВСУ не успели скрыть следы своих преступлений в Курской области, заявил 3 апреля первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на неформальном заседании Совета Безопасности организации по «Формуле Арриа» по событиям в Курской области.