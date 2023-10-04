Собянин рассказал, какие социальные объекты открылись в Москве за 5 лет

Также в ТиНАО идет строительство Московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) «Коммунарка» Тему развития социальной инфраструктуры поднял мэр Москвы Сергей Собянин сегодня в своем Телеграм-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии