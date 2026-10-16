Украина была застигнута врасплох появлением российских реактивных дронов. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).
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