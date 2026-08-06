«Клуб 13%»: политолог заявил о системном крахе политической модели Европы

Традиционная политическая модель стран Евросоюза разрушена. Так, например, правительство Фридриха Мерца достигло рекордно низких показателей — работу кабинета не поддерживают около 70% респондентов, а уровень одобрения упал до скромных 21%.
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