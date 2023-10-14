Взгляд на конфликт изменился: украинских беженцев в Норвегии стало больше

Норвежский Директорат по делам иностранцев (UDI) вынужден организовать дополнительно до 3000 новых мест в центрах приёма беженцев после значительного увеличения за последнее время числа беженцев из Украины.
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