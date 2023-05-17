Соловьев раскрыл, какую цену заплатил Чубайс за паспорт Израиля

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире «Соловьев LIVE» раскрыл, какую цену заплатил экс-глава Роснано Анатолий Чубайс за израильский паспорт.
Популярные статьи
- ВС РФ отбили мощное контрнаступление ВСУ под Соледаром: Карта боевых действий на Украине сегодня, 12 мая 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, день 443-й
- «Вагнер» достиг крупного успеха в Артемовске: Карта боевых действий на Украине сегодня, 13 мая 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, день 444-й
- Сатановский описал аудитории элементарную «формулу победы» России над наглостью США и долларом
Свежие комментарии