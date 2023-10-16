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Тренер Кержаков заявил, что Мостовой недолюбливает тренеров, которые не играли

Тренер Кержаков заявил, что Мостовой недолюбливает тренеров, которые не играли

Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер сербского "Спартака" Александр Кержаков поделился мнением о том, почему экс-игрок национальной команды Александр Мостовой часто критикует тренеров, которые работают в клубах чемпионата России.

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