Жители малых населенных пунктов ЯНАО планируют переезд в Салехард

Северяне из маленьких деревень Приуралья продолжают выбирать будущее место жительства. Сроки опроса для них продлили до 28 февраля, рассказал telegram-канал «Малые населенные пункты ЯНАО | Проектный офис».
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