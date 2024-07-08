В Минобороны рассказали о применении российскими бойцами тактики «карусели»

В Минобороны РФ рассказали об использовании российскими бойцами в зоне СВО тактики «карусели».Как рассказали в военном ведомстве, такую тактику при выполнении боевых задач применяют расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».
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