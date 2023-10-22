Жители Бийска пожаловались на слишком мощные фонари возле школы

Часть комментаторов посоветовала жильцам окружающих домов повесить плотные шторы или жалюзи, а другая призвала отрегулировать лампы Жители Бийска пожаловались на установленные возле школы № 34 фонари — они якобы сильно светят в окна и мешают спать.
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