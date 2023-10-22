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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Жители Бийска пожаловались на слишком мощные фонари возле школы

Жители Бийска пожаловались на слишком мощные фонари возле школы

Часть комментаторов посоветовала жильцам окружающих домов повесить плотные шторы или жалюзи, а другая призвала отрегулировать лампы Жители Бийска пожаловались на установленные возле школы № 34 фонари — они якобы сильно светят в окна и мешают спать.

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Комментарии
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леонид рыбаков
все начинается с того что грамотный специалист головная боль начальника . И окружающие  это помеха их активной работе .
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13 час.

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