В Приморском крае полицейские и члены Общественного совета провели для школьников урок «Разговоры о важном!»

В рамках профилактики экстремизма и терроризма, а также пропаганды толерантности в подростковой среде психолог отделения по работе с личным составом отдела МВД России по Хорольскому округу Евгения Кандалова совместно с членом Общественного совета – адвокатом Дарьей Аргуновой провели в средней школе № 3 села Хороль урок «Разговоры о важном!».