Как спроектировать по-настоящему удобную квартиру: восемь принципов, о которых часто забывают

Красивый интерьер не всегда оказывается удобным для жизни. Иногда после завершения ремонта выясняется, что возле кровати не хватает розетки, в прихожей негде хранить сезонную одежду, а кухня выглядит эффектно только на фотографиях.
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