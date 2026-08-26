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Строительство 21 века

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Как спроектировать по-настоящему удобную квартиру: восемь принципов, о которых часто забывают

Как спроектировать по-настоящему удобную квартиру: восемь принципов, о которых часто забывают

Красивый интерьер не всегда оказывается удобным для жизни. Иногда после завершения ремонта выясняется, что возле кровати не хватает розетки, в прихожей негде хранить сезонную одежду, а кухня выглядит эффектно только на фотографиях.

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