Были очень близки: Дмитрий Борисов не может смириться с уходом милого друга

Илью Костина знала и ценила за профессионализм вся большая страна. Он работал корреспондентом в программе "Время" – главной информационной программе страны, делал репортажи из Ирака и Чечни, в дни теракта на Дубровке делал прямые включения с места событий, ездил по миру в президентском пуле.
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