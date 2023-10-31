Были очень близки: Дмитрий Борисов не может смириться с уходом милого друга

Илью Костина знала и ценила за профессионализм вся большая страна. Он работал корреспондентом в программе "Время" – главной информационной программе страны, делал репортажи из Ирака и Чечни, в дни теракта на Дубровке делал прямые включения с места событий, ездил по миру в президентском пуле.